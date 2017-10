Os últimos tempos dentro do campo não têm sido os mais positivos para Dejan Lovren e a situação negativa acabou agora por se alastrar também ao campo pessoal. Esta terça-feira, o jogador do Liverpool partilhou nas redes sociais uma mensagem, enviada através do Instagram, na qual um seguidor faz ameaças a si e a à sua família."Vou matar-te a ti e à tua família, seu m***** croata!", escreveu o seguidor do defesa na mensagem, que foi posteriormente partilhada pelo jogador e 'respondida': "Não me importo quando as pessoas dizem m**** sobre mim, diz muito do que eles são. Mas não posso ignorar quando a minha família é ameaçada. Não posso e não aceito. Vergonhoso!"

Autor: Fábio Lima