"Tenho grandes problemas com o lado esquerdo do meu corpo. Tomo comprimidos para poder jogar. Tomo cinco comprimidos antes de cada jogo. Durante todo este tempo tenho jogado sob o efeito de comprimidos."



"Não é normal que seja preciso tomar quatro ou cinco comprimidos antes de cada jogo. Eu quis jogar sempre e o treinador colocou-me no onze, mas isto não é bom. Sinto-me a piorar cada vez mais. Não faz sentido", encerrou o defesa-central que foi convocados par os próximos compromissos da seleção croata.

A defesa do Liverpool está sob fogo cruzado desde o início da temporada e numa altura em que a equipa já soma duas derrotas e quatro empates em 11 jogos - em todas as competições -, alguns deles marcados por alguns golos sofridos de forma inacreditável, Dejan Lovren largou o que é uma verdadeira 'bomba'."Ando com problemas em todo o corpo, tenho dores. Andava com dores nas costas... e agora magoei-me no tendão de Aquiles. Jogo mas não treino. Não consigo. O maior problema são as costas. Foi por isso que não defrontei o Manchester City e o Burnley [Premier League]", adiantou Lovren ao jornal croata 'Sportske Novosti', prosseguindo nas revelações: