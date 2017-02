O antigo avançado Luca Toni, agora membro da direção do Hellas Verona, foi atacado por adeptos do Avellino quando se dirigia para o estádio deste clube, no sábado, juntamente com o presidente Maurizio Setti e o diretor geral Maurizio Barresi, para mais um encontro da Serie B. E o pior é que, segundo afirmou o ex-internacional italiano - que terminou a carreira no final da época passada, aos 39 anos -, a polícia viu a situação e não fez nada. Refira-se que o carro em que seguia ficou com uma janela partida depois de ser rodeado por cerca de 15 pessoas."Como o presidente levava um cachecol azul, acho que pensaram que éramos adeptos de Verona. Acho que é gente que não representa Avellino. Quando estavam a 20 metros, disse ao presidente para ter calma que a polícia estava logo ali mas eles não fizeram nada. Graças ao nosso motorista conseguimos sair dali. O futebol deve ser uma festa. Foi vergonhoso", revelou Toni em declarações à Sky Itália.A caricata situação levou mesmo o presidente da câmara de Avellino a pedir perdão, este domingo, pelo que aconteceu. "É um episódio vergonhoso e inqualificável pelo qualquer peço desculpa, em nome da cidade, ao presidente do Verona, Maurizio Setti, a Luca Toni e a Maurizio Barresi", afirmou o autarca Paolo Foti.