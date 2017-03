Continuar a ler

Nesta ronda, o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, foi perder, por 2-0, na visita ao terreno do Aston Vila. O médio Semedo ainda entrou em campo (75') para tentar evitar uma derrota que deixa a equipa do técnico português em risco de sair dos lugares que dão acesso ao playoff de subida à 'Premier League'.



O Wolverhampton venceu na receção ao Rotherham, por 1-0, numa partida em que jogaram Hélder Costa - que desperdiçou um penálti - e Ivan Cavaleiro.



No Nottingham Forest, Hildeberto Pereira saltou do banco aos 66 minutos, substituindo Eric Lichaj, para tentar evitar a derrota no terreno do Burton Albion, mas não o conseguiu. A equipa da casa venceu, por 1-0, com João Teixeira a assistir a tudo no banco de suplentes.

O internacional português Lucas João marcou este sábado os 2 golos do Blackburn Rovers no empate 2-2 no terreno do Norwich, em jogo da 37.ª jornada do 'Championship', o segundo escalão do futebol inglês.Lucas João começou o encontro no banco e substituiu Feeney, aos 59 minutos, quando o Norwich, que alinhou com Ivo Pinto a tempo inteiro, já vencia, graças a um golo de Jerome, aos 19. O Norwich ficou reduzido a 10 jogadores, aos 21, por expulsão do holandês Dijks, e o avançado luso 'bisou', aos 73 e 78, mas Jerome, aos 81, selou o empate final.

