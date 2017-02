Depois de uma primeira metade de época para esquecer, com três meses de ausência devido a lesão, Lucas João vai tentar recuperar tempo e voltar ao melhor nível no Blackburn Rovers. Sem espaço no Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, o internacional português foi cedido até ao final da temporada com o objetivo de jogar com maior regularidade e reforçar um ataque que bem precisa de golos, uma vez que, neste momento, o conjunto orientado por Owen Coyle luta pela manutenção no Championship – ocupa a 23.ª posição."Foi uma decisão tomada por ambas as partes. Achámos que seria uma experiência boa para mim e tenho a certeza que vou evoluir no Blackburn ", revelou o jogador, de 23 anos, em declarações a, sublinhando que agora só pensa em "jogar e marcar golos, de forma a ajudar a equipa a subir na tabela."Apesar da situação complicada no segundo escalão do futebol inglês, o Blackburn Rovers tem surpreendido na Taça de Inglaterra, onde tem encontro marcado com o Man. United nos oitavos-de-final. "Infelizmente não vou poder jogar porque fui utilizado pelo Sheffield Wednesday na competição, mas será muito especial reencontrar José Mourinho, o ‘Special One’. Seguramente que vai ser um jogo muito complicado para nós, mas na taça tudo pode acontecer", sublinhou o avançado.

Autor: Fábio Aguiar