Recorde-se que, antes de Luciano Cabral se apresentar às autoridades, a polícia detivera já o seu pai, Juan Cabral, e um adolescente, de 17 anos, de identidade desconhecida, por ser menor, apontados pelo diário argentino como principais suspeitos do crime, já que, com eles, terão sido apreendidos um telemóvel e roupas manchadas de sangue.



Luciano Cabral, o médio chileno do Atlético Paranense, foi detido pelas autoridades argentinas, na sequência do depoimento prestado na terça-feira, a propósito das suspeitas que sobre ele recaem de ter participado numa discussão, da qual resultou a morte de um homem de 27 anos, adianta o jornal argentino 'Clarín', na sua edição desta quarta-feira.O futebolista, de 21 anos, que chegou a ser procurado pela polícia, por alegada participação no homicídio ocorrido na noite de passagem de ano, na localidade de General Alvear, em Mendoza, apresentou-se voluntariamente na esquadra da sua terra-natal, na companhia de um advogado, com o objetivo de prestar um depoimento, após a recolha do qual foi determinada a sua detenção, desconhecendo-se para já os motivos desta decisão.

Autor: João Lopes