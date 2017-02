Continuar a ler

Cabral lamentou as condições em que se encontra e demonstrou mesmo alguma desorientação em relação à sua situação profissional. "A verdade é que não estou inteirado, mas creio que já rescindiram o meu contrato", considerou o médio, de 21 anos, cujo contrato com o Atlético Paranaense continua em vigor, apesar de suspenso, até que todas as responsabilidades do futebolista seja apuradas. E mesmo depois disso vai demorar algum tempo até que regresse ao ativo."Estou muito mal, passo o dia todo trancado. Eu tento correr no pavilhão, para não perder a condição física. Quero voltar a jogar futebol. Vivo com medo dentro da prisão, não me sinto bem. Isto pode atrapalhar a minha carreira. Pedi ao juiz para que me desse liberdade. Eu preciso voltar a jogar futebol. É uma situação que me destrói psicologicamente. Vejo as paredes, as grades e penso em muitas coisas más", concluiu o médio que, apesar de ter nascido na Argentina, se tornou internacional pelo Chile.