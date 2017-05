O suíço Lucien Favre, atual treinador dos franceses do Nice, deverá ser o sucessor de Thomas Tuchel no comando do Borussia Dortmund, clube onde alinha o português Raphaël Guerreiro. Segundo o jornal 'Bild', o acordo com o técnico já existe, devendo este assinar um contrato válido por uma época, com outra de opção.Favre, de 59 anos, terá ainda que rescindir o vínculo com o Nice - do também português Ricardo Pereira -, ao qual está ligado até 2019 e que conduziu a um surpreendente 3.º lugar na liga francesa, depois de ter sido contratado no passado verão. Uma saída que deverá passar pelo pagamento de uma indemnização por parte do Borussia Dortmund, que também terá de dispensar Thomas Tuchel, com contrato até 2018.Refira-se que o clube alemão procura ainda garantir o 3.º lugar - que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões - na Bundesliga esta época, somando neste momento os mesmos pontos (61) do Hoffenheim (4.º), já muito longe do campeão Bayern Munique (79) e mesmo do surpreendente RB Leipzig (66).