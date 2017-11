Continuar a ler

A equipa, derrotada no domingo em casa pelo Cagliari, ocupa a 14.ª posição no campeonato, com 12 pontos, apenas três acima da linha de descida de divisão.Del Neri é conhecido do futebol português, depois de uma passagem fugaz pelo FC Porto, clube do qual saiu sem disputar um jogo oficial.O técnico tinha a missão de substituir José Mourinho, que se transferira para o Chelsea depois de levar o FC Porto ao título europeu, mas no início de agosto de 2004 acabou dispensado, a seguir a uma digressão aos Estados Unidos.