Lista de convocados:



Guarda-redes: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli) e Kepa Arrizabalaga (Athletic).



Defesas: Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Marc Bartra (Borussia Dortmund) e Alberto Moreno (Liverpool).



Médios: Sergio Busquets (Barcelona), Thiago Alcántara (Bayern), Andrés Iniesta (Barcelona), Isco Alarcón (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Luis Alberto (Lazio) e Suso (Milan).



Avançados: Vitolo (Las Palmas), José Callejón (Napoli), Álvaro Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta) e Rodrigo (Valencia).

Alberto Moreno (Liverpool) e Luis Alberto (Lazio) são as grandes novidades da seleção espanhola para os próximos particulares frente à Costa Rica (dia 11) e a Rússia (dia 14).Enquanto o primeiro regressa à La Roja três anos depois da última presença, esta é a estreia absoluta do segundo na equipa comandada por Julen Lopetegui. De regresso também estão Vitolo e Iniesta, que não foram chamados para o jogo frente a Israel do apuramento para o Mundial'2018, enquanto Pedro Rodríguez, César Azpilicueta e Koke não foram convocados.

Autor: Bruno Dias