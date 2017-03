Esta época tem vivido alguns altos e baixos, embora ainda esteja na luta pelas duas competições internas mais importantes. Contudo, resolveu anunciar já a saída - termina contrato no final desta temporada -, começando agora a procura por um novo treinador por parte do Barcelona.

O espanhol Luis Enrique anunciou há minutos que vai deixar o comando técnico do Barcelona no final desta temporada. Logo após a goleada (6-1) aplicada ao Sporting Gijón, em Camp Nou, o técnico nascido nas Astúrias fez a revelação na conferência de imprensa no final da partida, não permanecendo no cargo mais do que três temporadas.No Barcelona, Luis Enrique já ganhou uma Liga dos Campeões, duas Ligas espanholas, duas Taças do Rei, uma Supertaça de Espanha, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes. Está ainda na luta por ganhar o campeonato e já garantiu a presença na final da Taça do Rei desta época, diante do Alavés. Na Champions, ainda não foi eliminado mas terá de operar um 'milagre' para reverter o 4-0 sofrido em Paris na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Autor: Hugo Neves