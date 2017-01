As duras críticas que Piqué teceu à arbitragem continuam a ser um dos assuntos do momento em Espanha. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Athletic Bilbao, o treinador do Barcelona, Luis Enrique, optou por desvalorizar as declarações do internacional espanhol."O Piqué já é adulto, tem a sua opinião e já sabe o que deve dizer. Nada mais. Estou contente com o Piqué enquanto jogador", afirmou antes de desvalorizar a questão das arbitragens. "O fácil é queixarmo-nos e chorar. O difícil é concentrarmo-nos em proteger e beneficiar o futebol, os jogadores e a equipa, enquanto ouvimos tudo o que se passa à nossa volta e que nos tenta minar", referiu o técnico blaugrana.Luis Enrique reiterou ainda que a posição do treinador e do clube é que devem ser sempre tidas em conta. "O importante é encontrar soluções que reforcem a equipa de arbitragem, para que errem o menos possível e que assim se beneficie o futebol e o espectáculo", concluiu.