A gala da FIFA premiou



Luis Enrique concordou com o argumento apresentado no comunicado do Barcelona: "A situação desportiva está acima de qualquer outra mas teria respeitado qualquer decisão".A gala da FIFA premiou Cristiano Ronaldo com melhor jogador de 2016.

O Barcelona n ão teve qualquer jogador na gala da FIFA (Messi era candidato ao prémio de melhor do Mundo ganho por Cristiano Ronaldo), decisão que "caiu como uma bomba" no organismo que dirige o futebol mundial. Esta posição dos catalães continua a dar que falar e já esta esta terça-feira Luis Enrique esclareceu que a mesma partiu dos jogadores."A decisão de ir a um prémio é individual. Depende dos jogadores e eu, como treinador, respeito as suas decisões", disse em conferência de imprensa.

Autor: Sandra Lucas Simões