O Barcelona vive ainda na ressaca da goleada sofrida em Paris e Luis Enrique continua na mira da imprensa catalã. No lançamento do jogo com o Leganés, o treinador foi áspero nas respostas, especialmente quando lhe perguntaram como encarava as críticas. "Nunca me apanham a menos de dez metros de um rádio ou de uma televisão, mesmo se estiver bêbado", garantiu. "As críticas não afetam em nada, caso contrário não poderia estar neste cargo há quase três anos", acrescentou.

Mesmo quando questionado se a sua equipa havia perdido o seu ADN, Luis Enrique não se alongou. "Entendo que seja um tema que possa interessar à imprensa, mas não vou por aí. Para melhorarmos temos de ter a posse de bola, atacando e defendendo juntos. O Leganés será um adversário que vai tentar colocar-nos problemas, mas sei como os teremos de ultrapassar", garantiu Luis Enrique.