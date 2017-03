Continuar a ler

Questionado sobre o cansaço que os seus jogadores podem apresentar, Luis Enrique admitiu que vai testar os índices físicos, até porque vem aí novo ciclo exigente: "Vamos ver como estão os jogadores que foram mais sobrecarregados e logo vemos quais podem competir amanhã. É verdade que vai haver uma pausa para seleções, mas acaba por não o ser porque os nosso jogadores vão jogar na mesma. E depois um grande abril, como nove jogos num mês".



Sobre o Deportivo, o técnico do Barcelona não espera facilidades de um adversário que parece ter energias renovadas: "Após a troca de treinador, numa semana conseguiram cinco pontos em três jogos".



O Barcelona desloca-se ao reduto do Deportivo no domingo, a partir das 15H15.



Luis Enrique garante que não vai ser uma equipa eufórica aquela que vai medir forças no domingo com o Deportivo . Apesar da estrondosa vitória sobre o PSG a meio da semana, o treinador do Barcelona afirma que nada mudou na preparação do encontro da liga espanhola."Preparamos todos os jogos com a mesma intensidade. Não mudou nada, era de loucos mudar algo com base no que se passou em 90 minutos", referiu o treinador em conferência de imprensa, adiantando ainda que não sentiu o carinho dos adeptos porque... ainda não teve essa oportunidade: "Não saí de casa, logo não tive contacto com qualquer adepto".

Autor: Luís Miroto Simões