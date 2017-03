Continuar a ler

Iniesta recusa a China



O influente médio do Barcelona rejeitou, segundo a imprensa do país vizinho, uma proposta de um clube chinês, que lhe oferecia um salário anual de... 35 milhões de euros limpos. Luis Enrique congratulou-se com a decisão de Iniesta, cujo vínculo contratual com o clube blaugrana é válido até 30 de junho de 2018. "Como adepto do Barcelona, o meu maior desejo é que Iniesta se retire ao serviço deste clube. No entanto, ele tem o direito de querer experimentar uma competição diferente, tal como sucedeu com Xavi [mudou-se para o Al-Sadd do Qatar em 2015, aí permanecendo até hoje]", sublinhou o treinador do Barça, o qual já avisou, por sua vez, que abandonará o clube em julho. O influente médio do Barcelona rejeitou, segundo a imprensa do país vizinho, uma proposta de um clube chinês, que lhe oferecia um salário anual de... 35 milhões de euros limpos. Luis Enrique congratulou-se com a decisão de Iniesta, cujo vínculo contratual com o clube blaugrana é válido até 30 de junho de 2018. "Como adepto do Barcelona, o meu maior desejo é que Iniesta se retire ao serviço deste clube. No entanto, ele tem o direito de querer experimentar uma competição diferente, tal como sucedeu com Xavi [mudou-se para o Al-Sadd do Qatar em 2015, aí permanecendo até hoje]", sublinhou o treinador do Barça, o qual já avisou, por sua vez, que abandonará o clube em julho.

O Barcelona recebe o Valencia [sem os lesionados Nani e Rodrigo] e está proibido de ceder pontos, sob pena de ficar mais longe do título. "A Liga só vai ficar decidida nas últimas jornadas, se não mesmo na última. O calendário superpreenchido das equipas que estão na Europa, aliado à necessidade pontual das restantes, vai fazer com que toda a ‘gente’ desperdice pontos. Tudo se irá resolver mesmo no final. O Valencia? A qualidade dos seus jogadores não corresponde à sua classificação (14º). Portanto, irá colocar-nos imensas dificuldades", disse Luis Enrique, treinador dos culés.Voro, esse, dá a entender que o Valencia não irá limitar-se a jogar para o empate. "Não vamos com medo a Camp Nou. Isto é apenas um jogo de futebol", afirmou o técnico dos che, voltando a não dar grandes pistas em relação ao seu futuro pessoal: "Não movi um dedo para ser treinador do Valencia. O destino mantém-se em aberto..."