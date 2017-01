"Há três semanas parecia que estávamos num velório e agora estamos todos eufóricos?", questionou Luis Enrique, na antevisão da visita de hoje do Barcelona ao terreno do Betis.Com o Real Madrid a escorregar, os catalães reentraram na luta pelo título mas o técnico blaugrana adota um discurso prudente. "Parecia um velório porque vocês já diziam que o Barcelona estava em crise. Agora que ficámos mais próximos do primeiro lugar já está tudo bem. Não podemos fazer esse tipo de análises. Somos profissionais e temos de manter sempre o controlo emocional, nas vitórias e nas derrotas. O que posso garantir é que desde o início da época que há confiança neste grupo. O campeonato é longo", disse Luis Enrique, que voltará a apostar no português André Gomes para o lugar do lesionado Busquets.O Barça está a dois pontos do líder Real (menos um jogo).