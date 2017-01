Os jogadores do Barcelona voltaram das férias em melhor forma física do que quando partiram. A garantia foi dada esta quarta-feira pelo treinador Luis Enrique, impressionado com o trabalho dos seus pupilos durante a quadra festiva que passou."Estiveram muitos dias de férias, mas todos estivemos. O facto de terem férias não implica que não tenham preparação. Todos levaram as suas tarefas físicas. Estou muito impressionado pela forma como chegaram. Voltaram melhor do que partiram. Estou muito contente com o nível com que se apresentaram", frisou o técnico em conferência de imprensa.Na quinta-feira há jogo com o Athletic Bilbao, referente à primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei, e o técnico dos catalães não espera quaisquer facilidades: "Há a dificuldade lógica de defrontar uma equipa como esta, com muita tradição. Estes meses de janeiro e fevereiro serão fulcrais para ver a progressão da equipa nesta competição. Em Bilbau vamos ver as armas do Athletic".

Autor: Luís Miroto Simões