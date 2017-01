Continuar a ler

Frente à Real Sociedad, esta quinta-feira, o Barcelona defende a vantagem de um golo - venceu por 1-0 no Anoeta - em busca do apuramento para as meias-finais da Taça do Rei. Curiosamente, o jogo com os bascos, na passada semana, foi o único dos últimos dez em que Messi não marcou - no total, o argentino soma esta época 28 golos em 26 jogos pelos catalães.

"Ele é o protótipo de jogador que é muito forte fisicamente mas que precisa muito pouco do seu físico porque é capaz de saber em um ou dois toques de bola onde estão os espaços. Sabe jogar sem bola e se lhe juntarmos a qualidade técnica e física, obtemos aquilo que vemos todos os dias: um jogador único", acrescentou Luis Enrique, assegurando que a passagem do tempo não retirará influência ao argentino: "Como é muito inteligente, compensará as possíveis carências físicas que possa ter num futuro muito longínquo."