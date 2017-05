"Reitero a sorte que tive por o Barcelona me ter escolhido. Sinto muito carinho pela Catalunha. Caí de pé aqui há alguns anos e só tenho palavras de agradecimento. O meu primeiro clube foi o Barça B quando não tinha experiência. Tentei fazer o meu trabalho bem", completou.

Com o fim da época e decisão de sair do Barcelona há muito tomada, Luis Enrique despede-se domingo frente ao Eibar do Camp Nou mas o treinador garante que não será um adeus a um local que lhe diz tanto."Estou muito grato ao Barcelona pelo que me deu e não darei demasiada importância a esta despedida porque na próxima temporada estarei muitas vezes no Camp Nou como adepto. É essa a minha ideia", referiu na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Eibar, ainda com a esperança de conquistar o título.

Autor: Sandra Lucas Simões