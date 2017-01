Continuar a ler André Gomes é possivelmente o jogador que fará a posição de Iniesta, no entanto, Luís Enrique não quis abrir o jogo: "Decidimos em função do jogo, do adversário, do desempenho dos jogadores... Tenho muitas opções para essa posição", referiu.









André Gomes é possivelmente o jogador que fará a posição de Iniesta, no entanto, Luís Enrique não quis abrir o jogo: "Decidimos em função do jogo, do adversário, do desempenho dos jogadores... Tenho muitas opções para essa posição", referiu. "Não há nenhum jogador no plantel, nem no futebol mundial como Iniesta, esse é que é o problema", afirmou o treinador do Barcelona. No entanto, Luis Enrique assume que o facto do médio não estar apto não muda em nada a abordagem ao jogo e a meta da equipa que é somar os três pontos. "Independentemente dos jogadores, temos sempre o mesmo objetivo", disse.

Andrés Iniesta, que se debate com uma lesão no gémeo da perna esquerda e que não estará no jogo com o Eibar, foi um dos temas da conferência de imprensa de Luis Enrique no lançamento do jogo de domingo.

Autor: Marta Correia Azevedo