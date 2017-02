Continuar a ler

"Parece-me que usar o tópico da intensidade é demasiado fácil, não?", reagiu o responsável blaugrana, antes de prosseguir: "Esta é a mesma equipa de quando ganha. Sé é para individualizar façam-no comigo. Não acredito no que dizem os jogadores depois dos jogos, a quente. Foi uma noite nefasta. Poderíamos fazer o pino que teria sido tudo igual."



A copiosa derrota, por 4-0, em Paris deixou o Barcelona à beira do adeus à Liga dos Campeões e, sem surpresa, Luis Enrique não escondeu o mau-humor após o encontro. O técnico dos catalães salientou a superioridade do PSG mas mostrou-se irritado com a forma como lhe foram colocadas as questões na flash interview que se seguiu ao jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Champions."Eles foram superiores, pressionaram melhor, jogaram bem e ganharam os duelos individuais. Não temos nada que explicar aos adeptos. Isto é futebol. O resultado diz tudo", admitiu o técnico ao canal televisivo catalão TV3, cujo jornalista confronto Luis Enrique com declarações anteriores de Busquets, irritando ainda mais o treinador.