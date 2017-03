Continuar a ler

Será naturalmente um jogo especial para Daniel Alves, que trocou o Barcelona pela Juventus no verão de 2016 e nunca escondeu a mágoa como os dirigentes o trataram aquando da sua saída. "Foram muito falsos e mal agradecidos. Não tiveram respeito para comigo", disse numa entrevista ao jornal espanhol ABC seis meses depois de deixar a Catalunha.



A Juventus recebe o Barcelona a 11 de abril e desloca-se a Camp Nou a 19 de abril.

O destino tem destas coisas. Poucos dias depois de anunciar que deixa o Barcelona no final da temporada, Luis Enrique reencontra a Juventus contra quem, muito provavelmente, festejou a sua vitória mais saborosa como treinador blaugrana. A 6 de junho de 2015, o Barcelona de Luis Enrique bateu a Juventus de Massimiliano Allegri por 3-1 na final da Liga dos Campeões e nunca mais os clubes se defrontaram. Vão fazê-lo agora nos quartos-de-final de 2016/17, com Allegri a ter a hipótese de se redimir contra um Barça que fez história nos oitavos-de-final.E se, por exemplo, do onze dos catalães nessa final, só já não se encontra no clube o brasileiro Daniel Alves (está agora... no outro lado da barricada!), já da equipa inicial que Allegri fez alinhar em Berlim, restam apenas cinco elementos no atual plantel: Buffon, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner e Marchisio. É uma Juventus totalmente renovada aquela que vai tentar superar o Barcelona e honrar a sua história contra o clube espanhol: em 9 jogos contra os blaugranas, a vecchia signora ganhou 4, empatou 2 e perdeu 3.

Autor: Hugo Neves