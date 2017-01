Luis Enrique não prevê facilidades na partida de quarta-feira diante do Atlético Madrid, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei. O treinador do Barcelona quer, no entanto, marcar golos ma capital espanhola."Espero uma eliminatória muito complicada. O que vai acontecer depende dos 180 minutos. Temos o objetivo de ganhar o jogo e marcar golos, marcar mais um do que o adversário. Temos de superar a sua pressão alta", comentou em conferência de imprensa.O técnico abordou depois a questão da rotação de jogadores, admitindo a necessidade de gerir a equipa: "Vou rodar em todos os jogos que puder. Caso contrário, o plantel não chega a dia 15 de fevereiro. Entre baixas, castigos e sansaço, se não rodar, as coisas vão complicar-se. E se rodar também".

Autor: Luís Miroto Simões