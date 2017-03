Continuar a ler

As melhores 'cábulas' para o Dortmund-Benfica e Barcelona-PSG

E prosseguiu: "Não me interessa ficar na história. O que quero é passar. Haverá um momento em que vamos estar à beira disso [de passar], mas isso não significa que o conseguiremos. Mas quando estás perto, o ânimo cresce. Temos de ser otimistas, convencermo-nos do que podemos fazer e vamos avançar com todos os nossos pontos fortes para conseguir dar a volta à eliminatória".Se em campo Luis Enrique vai tentar garantir que catalães "façam o seu trabalho", fora dele a mensagem é clara. "Não peço calma aos adeptos. Há que começar a pressionar 20 minutos antes. Precisamos de um campo hiperexcitado".