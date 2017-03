Continuar a ler

Luis Enrique destacou que a chave para o triunfo foi "a fé absoluta dos jogadores e dos adeptos", garantindo que nem com o 3-1 "atiraram a toalha". Ainda assim, o técnico espanhol fez questão de lembrar: "Corremos riscos e assumimos esses riscos. Não somos os Globetrotters porque podemos perder, mas somos uma equipa com jogadores que acreditam no impossível."



Ao ganhar por 6-1, os catalães tornaram-se na primeira equipa a apurar-se nas competições europeias depois de ter perdido por 4-0 na 1.ª mão. Além disso, o Barcelona chega aos 'quartos' da Champions pelo 10.º ano seguido, outro registo inédito na história da prova. E Luis Enrique deixou o aviso: "Suponho que alguns dos nossos rivais não gostaram que nos tivéssemos apurado. Mas as equipas que estão entre os favoritos nunca são bem recebidos pelos outros." Luis Enrique destacou que a chave para o triunfo foi "a fé absoluta dos jogadores e dos adeptos", garantindo que nem com o 3-1 "atiraram a toalha". Ainda assim, o técnico espanhol fez questão de lembrar: "Corremos riscos e assumimos esses riscos. Não somos os Globetrotters porque podemos perder, mas somos uma equipa com jogadores que acreditam no impossível."Ao ganhar por 6-1, os catalães tornaram-se na primeira equipa a apurar-se nas competições europeias depois de ter perdido por 4-0 na 1.ª mão. Além disso, o Barcelona chega aos 'quartos' da Champions pelo 10.º ano seguido, outro registo inédito na história da prova. E Luis Enrique deixou o aviso: "Suponho que alguns dos nossos rivais não gostaram que nos tivéssemos apurado. Mas as equipas que estão entre os favoritos nunca são bem recebidos pelos outros."

Depois de ter perdido por 4-0 em Paris, parecia ser impossível que o Barcelona pudesse operar a reviravolta frente ao PSG e apurar-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. E quando Cavani reduziu para 3-1, aos 62', tudo se tornou ainda mais complicado para os catalães, mas os minutos finais encarregaram-se de dar razão a quem nunca deixou de acreditar, como Luis Enrique."Dei cabo dos meus joelhos depois do que saltei, mas valeu a pena. Quero dedicar este 6-1 a todos os que depois da derrota por 4-0 estavam convencidos de que podíamos ser capazes de virar a eliminatória. A todos os que confiaram na equipa. Não sei se este é o nosso jogo mais espectacular, mas é o que vai alegrar mais os adeptos. Ninguém deixou de acreditar. O sexto golo foi obtido graças ao adepto que estava no outro lado do Mundo", afirmou o treinador do Barça após a histórica vitória desta noite.