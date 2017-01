Luis Enrique não quis entrar em polémicas sobre a arbitragem do Athletic-Barcelona , que terminou com a vitória dos bascos por 2-1, para a Taça do Rei. O treinador dos catalães admitiu que sentiu alguma revolta no balneário mas salientou a tarefa que os juízes têm pela frente."No final da primeira parte vi alguma frustração por causa das decisões, mas o trabalho do árbitro é dificílimo. Todos vems as coisas a partir do nosso lado, mas acho que o trabalho dos árbitros é dos mais difíceis que há", comentou no final do jogo.O treinador comentou depois o estilo que a sua equipa apresentou em campo, justificando-o e dizendo que se vai repetir na segunda mão: "Obrigar os jogadores não é fácil, não tenho um comando. Prefiro que joguem de pé para pé, mas se não conseguíamos fazer isso tínhamos de procurar bolas longas. É uma constante quando jogamos contra o Athletic e assim será em Camp Nou".

Autor: Luís Miroto Simões