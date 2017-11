Continuar a ler

"Fui sempre um grande profissional, quis sempre ganhar, fui sempre um jogador de equipa. Sinto-me feliz por isso. Nunca me considerei pior ou melhor do que ninguém. Defendi sempre o próximo, dei tudo pelos meus companheiros e equipa. Isso ajudou-me a conseguir atingir os objetivos", refere.



Figo recorda também a mudança do Barcelona para o Real Madrid, reconhecendo que foi "um ano complicado em termos de pressão mediática". "Sempre lidei bem com a pressão. Punha-me em alerta, não me deixava relaxar", frisa.











"Fui sempre um grande profissional, quis sempre ganhar, fui sempre um jogador de equipa. Sinto-me feliz por isso. Nunca me considerei pior ou melhor do que ninguém. Defendi sempre o próximo, dei tudo pelos meus companheiros e equipa. Isso ajudou-me a conseguir atingir os objetivos", refere.Figo recorda também a mudança do Barcelona para o Real Madrid, reconhecendo que foi "um ano complicado em termos de pressão mediática". "Sempre lidei bem com a pressão. Punha-me em alerta, não me deixava relaxar", frisa.

Foi no Sporting que se formou e é nas 'palavras de ordem' do clube leonino que continua a rever-se a cada dia que passa apesar da carreira desportiva já ter terminado há muito. "O lema que o Sporting tem foi o que me guiou sempre na minha vida profissional", disse este sábado Luís Figo na entrevista dada ao 'Alta Definição' (SIC).O antigo jogador frisa que as palavras consagradas nesse lema (esforço, dedicação, devoção e glória) representam "etapas" que se não forem cumpridas não permitem "chegar ao sucesso".

Autor: Sandra Lucas Simões