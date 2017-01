Luís Martins quer mudar de vida. Sem competir oficialmente desde agosto, o lateral-esquerdo, de 24 anos, revelou a Record o desejo de dar um novo rumo à sua carreira nesta janela de transferências de janeiro. O português até já jogou pelo seu clube, o Granada, no arranque desta temporada, mas tem estado impedido de fazê-lo, uma vez que acabou por ser retirado da lista de inscritos do clube espanhol. O projeto imediato passa por embarcar numa nova aventura.

"Quero dar um novo rumo à minha carreira, pois as coisas aqui não me estão a correr como esperava. Só penso em encontrar um novo desafio", asseverou o defesa, que no campeonato nacional representou o Gil Vicente entre 2012 e 2015, depois de quatro aparições pelo Benfica em 2011. "Ainda não tenho a minha situação totalmente definida com o Granada, mas, à partida, vou sair do clube. Se por empréstimo ou a título definitivo não sei, não está estabelecido, mas parece-me que essa será a sequência normal dos acontecimentos."

E o que aconteceu foi que, após ter sido utilizado nas duas primeiras jornadas da liga espanhola, Luís Martins acabou por ser retirado da lista de inscritos na prova. Os motivos para tal são pormenores sobre os quais o lateral não quer perder tempo. "Mantenho-me concentrado no meu trabalho diário e a verdade é que não me vale de nada estar a pensar nisso. Estou esperançado em encontrar uma boa solução para mim, isso é o mais importante", diz-nos, recusando-se a procurar "culpados" para a situação.

É o futuro que move o lateral e aquele vai começar a definir-se nas próximas semanas. "O meu empresário já me disse que há algumas possibilidades, mas vamos ver como as coisas se desenrolam. Depende das opções que houver, claro. Vou analisar, sem fechar nenhuma porta", afirma, piscando o olho a um regresso à 1ª Liga: "Quero algo apelativo. Estou disponível para voltar, claro. Se tenho algo a provar em Portugal? Não, não vejo as coisas dessa forma. No futebol há algo a provar todos os dias e não neste ou naquele contexto."

Produto do Seixal pouco aproveitado, mas sem queixas

Formado no Benfica, Luís Martins foi um dos muitos jovens promissores que em anos anteriores acabou por deixar o clube sem dar cartas na equipa principal. Hoje em dia o plantel de Rui Vitória é mais permeável aos produtos do Seixal, mas nem por isso o lateral tem razões de queixa.

"Eu ainda apanhei o início da maior aposta na formação, mas realmente agora há mais abertura. Porém, eu nem me posso queixar deste ou daquele treinador, até porque foi com o Jorge Jesus que me estreei", refere, identificando a recuperação do projeto das equipas B como um fator decisivo para o crescimento dos jovens nacionais: "Quando vim do Mundial de sub-20, em 2011, não havia equipas B e fui integrado no plantel principal. Só houve na época seguinte, quando fui para o Gil Vicente. E realmente as equipas B são uma plataforma excelente para os jovens que saem da formação, pois o choque competitivo não é tão vincado."

Esta nova realidade juntamente com o trabalho feito pela FPF é, na opinião de Luís Martins, uma das chaves do que se vai vendo ao nível das seleções: "Vemos os jovens a subir de escalão para escalão, até à Seleção Nacional, e quailidade vai-se mantendo muito elevada. Tem sido impressionante."