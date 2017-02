Continuar a ler

O Barcelona foi humilhado pelo campeão francês, no Parque dos Príncipes, tendo perdido na primeira mão dos oitavos de final por 4-0, com golos de Di María (2), Draxler e Cavani, gerando uma onda generalizada de críticas, em particular ao treinador Luis Enrique.O atacante uruguaio disse acreditar que os catalães podem fazer história e tornarem-se na primeira equipa a recuperar de uma desvantagem de quatro golos na Liga dos Campeões, quando o PSG visitar o Camp Nou, a 8 de março."Esta equipa já fez história ao ganhar o 'triplete' e continua a fazer com a conquista de muitos outros títulos e se queremos continuar na trilha desse caminho de sucesso temos que inverter este resultado", disse ainda Luis Suárez.O jogador fez 'mea culpa' da goleada sofrida no Parque dos Príncipes, em Paris, e disse que todos os jogadores têm que assumir as suas culpas, pois "quando a equipa ganha, ganham todos, e quando perde, também perdem todos"."É um grande desafio e estamos ansiosos que chegue", disse ainda Luis Suárez, que saiu em defesa do seu treinador, considerando que Luis Enrique é que deve decidir o seu futuro e escolher se quer continuar ou não no Barcelona."Tivemos bons momentos graças a ele e agora estamos todos a sofrer juntos e entre nós temos que seguir em frente", acrescentou o avançado, adiantando que o treinador é suficientemente experiente para saber qual a melhor decisão a tomar.