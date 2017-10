Elemento fundamental no Barcelona que atualmente lidera tanto a Liga espanhola como o Grupo D da Liga dos Campeões (o mesmo do Sporting), o avançado uruguaio Luis Suárez pode ter de ser operado a um quisto sinovial, segundo adianta a Catalunya Radio. De acordo com aquela emissora, o avançado tem jogado com aquele problema já há várias semanas, mas alguns médicos que o terão observado recomendam a ida à faca para debelar a situação.Caso a opção seja mesmo pela intervenção cirúrgica, o dianteiro de 30 anos pode ficar fora de ação durante três semanas. Ora, ao que adianta a imprensa espanhola, a ideia do Barcelona é a de adiar a operação ao máximo e, caso tenha mesmo de ser feita, prefere agendá-la para novembro, por altura da paragem para os jogos das seleções. Caso seja mesmo operado nessa altura, o uruguaio pode inclusivamente ser baixa para a receção ao Sporting, na última jornada da fase de grupos da Champions, marcada para 5 de dezembro.

Autor: Fábio Lima