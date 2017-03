Continuar a ler

"Oferecemos os primeiros minutos. Eles não perdoaram e aproveitaram a oportunidade de golo", argumentou Suárez, acrescentando:"Os jogos contra adversários que estão a lutar na parte de baixo duros, porque em casa fazem-se fortes."



Luiz Suárez, autor do golo do Barcelona, no encontro deste domingo, frente ao Deportivo, que os catalães perderam, por 2-1, tem opinião diversa da do seu companheiro de equipa Gerard Piqué, que reconheceu que o desgaste dos jogadores no encontro de quarta-feira, frente ao PSG acabou por refletir-se na partida disputada no Riazor.O uruguaio considera que a partida da Champions "não passou fatura", uma vez que a equipa "teve tempo para recuperar". O avançado blaugrana apresenta outra justificação para o desaire.

Autor: João Lopes