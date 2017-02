A possível transferência do lateral Juanfran por parte do Barcelona, para colmatar a lesão grave de Aleix Vidal, não caiu bem no Deportivo, como explica o português Luisinho, que não concorda com este regulamento que permite a contratação de um jogador da liga espanhola com o mercado já fechado, em circunstâncias especiais."Juanfran não deveria poder sair porque a janela de transferências para os clubes já encerrou. É um jogador muito importante para nós, está a fazer uma boa temporada e, se tiver de sair, que seja para o seu bem. Mas claro que seria uma perda bastante importante para o Depor, pois não poderíamos arranjar um substituto", comentou Luisinho, sobre o lateral espanhol de 28 anos que pode rumar ao Barcelona por 8 milhões de euros.