O experiente lateral português admitiu ainda que viveu momentos complicados, principalmente no final da época passada, na sequência do desentendimento com o defesa Alejandro Arribas e do conflito com o então treinador Víctor Sánchez del Amo. Uma fase que Luisinho considera agora completamente ultrapassada.



"Houve uma fase em que estive mal. Mas todos somos humanos e nos equivocamos. Eu também errei, não tinha toda a razão do meu lado. Mas sou uma pessoa diferente de há um ou dois anos. Reconhecemos os erros, amadurecemos e com o tempo aprendemos", sublinhou o futebolista português.



Luisinho recordou ainda o momento em trocou o Benfica pelo Deportivo no verão de 2013. "Sabia que economicamente não estava muito bem. Corri um risco e estou agradecido. Estou feliz tanto eu como a minha família. A mudança foi para melhor. O presidente chegou esse ano, subimos de divisão e a partir daí foi sempre positivo. Conseguimos a permanência estas três épocas e a vontade é continuar assim", frisou.



O lateral admite mesmo que poderá terminar a carreira no Deportivo. "Tive sempre um carinho especial por este clube. Com o passar do tempo esse sentimento aumentou. Sempre lutei para ficar aqui, mesmo nos momentos difíceis. Agora, o futuro nunca se sabe. Mas talvez seja um objetivo acabar a minha carreira aqui", concluiu.

Depois de anunciada a renovação do contrato até 2020 no domingo, Luisinho mostrou-se esta segunda-feira feliz pela continuidade no Deportivo da Corunha, clube no qual o lateral português é o jogador com maior antiguidade no plantel, após ter chegado em 2013."É uma satisfação estar aqui mais dois anos. Estou contente com tudo. O passado é passado, como bem disse o presidente. O importante é continuar como estamos, ser positivos e procurar a felicidade, que é o que tentei desde que estou aqui no Deportivo", adiantou o antigo jogador do Benfica, de 32 anos, em conferência de imprensa.