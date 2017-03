Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

A queda desamparada, com perda de sentidos, de Fernando Torres no jogo entre Deportivo e Atlético de Madrid deixou todos os jogadores em campo assustados. O português Luisinho, lateral da equipa galega, foi um deles e contou ao momento."Foi um lance muito rápido com a bola pelo ar em que o Torres não contava com a carga do Alex [Bergantiños] mas tratou-se de uma carga normal. Só que ele caiu desamparado e foi um enorme susto. Felizmente não passou disso e o Torres até já deixou o hospital onde ficou em observação. A forma desamparada como caiu é que assustou e criou impacto. Foi só um susto me todos ficámos mais descansados quando o Bergantiños voltou do hospital ao fim da noite e disse que ele já estava desperto e a falar", explicou.Luisinho elogiou ainda o trabalho das equipas médicas. "Foram muito rápidas e os médicos intervieram rápido, tanto de uma como de outra equipa. Ainda bem que assim foi porque o Torres foi tratado da melhor forma. Acabou tudo bem", concluiu.

Autor: Hugo Neves