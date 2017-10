O lateral esquerdo português, Luisinho, prolongou o seu contrato com o Deportivo, este domingo, até 2020, de acordo com o site oficial do clube.Na Galiza desde 2013, o ex-jogador do Benfica tem sido aposta como titular por parte do técnico, Pepe Mel, e o clube decidiu segurá-lo por mais três épocas. O anterior contrato terminava em junho de 2018.Além do Deportivo e das águias, Luisinho representou o Sp. Braga, Moreirense, Rio Ave, Aves e o P. Ferreira.