Um golo solitário de Paulinho, `à passagem do minuto 75, foi suficiente para o Guangzhou Evergrande, treinado pelo antigo selecionador nacional, Luiz Felipe Scolari, ganhar uma vantagem importante nos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia , nos quais mede forças com o campeão japonês, o Kashima Antlers."Alcançámos o nosso objetivo. O Kashima Antlers é uma equipa forte e bem conhecida. Talvez por estarem a jogar fora da sua casa, hoje apresentaram-se de forma demasiado conservadora", analisou o treinador brasileiro, que tenta repetir os êxitos alcançados pelo hexacampeão chinês nas edições de 2012 e 2015."Foi bastante difícil, apesar de, na maior parte do tempo, termos controlado o jogo. Criámos quatro ou cinco oportunidades de golo, pelo que, hoje, fomos fantásticos, tanto no desempenho como no resultado. Porém, a eliminatória não está fechada e eles ainda terão a oportunidade deles", alertou Luiz Felipe Scolari, referindo-se ao encontro da segunda mão, na próxima semana, no Japão.

Autor: João Lopes