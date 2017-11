Romelu Lukaku tem sido alvo de críticas pela sua falta de concretização em campo. Depois de ter começado em bom plano, o avançado belga, que custou 85 milhões de euros ao Manchester United, está com o pé frio, sem marcar há 6 jogos. Nas vésperas de defrontar o Chelsea para a Premier League, Lukaku assumiu à Sky Sports que sente que ainda tem muito para evoluir."Tenho 24 anos. Não podem julgar um jogador como um produto finalizado. Prefiro ter uma carreira em que, ano após ano, vou evoluindo em vez de uma em que chego ao topo e começo a descer", afirmou, reforçando a confiança nas suas capacidades."Sei que tenho muito talento e que sou capaz de muitos golos. Sou capaz de marcar com o meu pé esquerdo, pé direito ou com a cabeça. Mas quero ter mais assistências. Quero ter a certeza de que, quando a minha equipa está em dificuldades, pode contar comigo. No final do dia, quero ser um vencedor", disse.

Autor: Bruno Dias