O belga Romelu Lukaku foi eleito Jogador do Mês da Premier League (setembro) pelos adeptos e o grande destaque é facto do avançado do Manchester United ter obtido mais votos do que os restantes futebolistas juntos.Lukaku somou 53,7 por cento dos votos, contra Harry Kane (Tottenham), com 15,8%, e Álvaro Morata (Chelsea), 15,6%. Como mais votados seguiram-se três futebolistas do Manchester City: Kevin De Bruyne, 7,6%, Sergio Agüero, 5,1%, e David Silva, 2,2%.O internacional belga de 24 anos, que o Manchester United contratou ao Everton no verão por 85 milhões de euros, soma sete golos nas sete jornadas da Premier League realizadas - 11 em 10 em todas as provas.