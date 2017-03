Continuar a ler

Na lista de 24 convocados para estes dois jogos - a visita ao Azerbaijão, no dia 26, conta para o Grupo C da qualificação europeia para o Mundial'2018 - destaca-se ainda a presença de Timo Werner, avançado do RB Leipzig, que se pode estrear na seleção principal da Alemanha. De regresso está o defesa Antonio Rüdiger, da Roma, que perdeu o Euro'2016 devido a uma grave lesão num joelho.



Lista de convocados



Guarda-redes: Neuer (Bayern Munique), Leno (Bayer Leverkusen) e Ter Stegen (Barcelona).



Defesas: Mustafi (Arsenal), Jonas Hector (Colonia), Höwedes (Schalke), Hummels (Bayern Munique), Rüdiger (Roma), Niklas Süle (Hoffenheim), Kimmich (Bayern Munique) e Sebastian Rudy (Hoffenheim).



Médios: Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Emre Can (Liverpool) e Julian Weigl (Borussia Dortmund).



Ausente das convocatórias da Alemanha desde a fase final do Euro'2016 - onde apenas alinhou 18 minutos, frente à Eslováquia -, Lukas Podolski reapareceu nos eleitos de Joachim Löw esta sexta-feira. O extremo do Galatasaray foi chamado para os jogos com a Inglaterra e Azerbaijão, naquela que será a sua despedida da seleção alemã, pela qual soma 129 internacionalizações.O particular com a Inglaterra - será a 35.ª vez que as duas equipas se defrontam -, agendado para dia 22, em Dortmund, será o último com a camisola da Mannschaft para Podolski, de 31 anos. "É fantástico que ele se possa despedir de uma forma tão maravilhosa. É uma despedida digna e que ele merece. Os encontros com a Inglaterra são sempre verdadeiros clássicos", sublinhou Löw.