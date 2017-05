Continuar a ler

Porém, os londrinos precisavam que o Liverpool não ganhasse em Anfield ao Middlesbrough, mas os reds venceram tranquilamente por 3-0 (golos de Wijnaldum, Coutinho e Lallana) e mantiveram o ponto de vantagem sobre a equipa de Arsène Wenger, que terminou pela primeira vez fora dos quatro primeiros da Premier League, naquela que é a sua 20.ª época ao comando dos gunners.



Já o Manchester City mostrou-se implacável na visita a Watford, goleando por 5-0, numa tarde de inspiração. Kompany (5'), Sergio Agüero (23' e 36'), Fernandinho (41') e Gabriel Jesus (58') deram total tranquilidade à equipa de Pep Guardiola.



De resto, o campeão Chelsea também fez a festa do título com uma goleada caseira (5-1) sobre o Sunderland, numa última jornada em que o Manchester United, de José Mourinho, também ganhou (2-0) ao Crystal Palace. Os red devils têm, para já, lugar garantido na Liga Europa da próxima época, à semelhança de Arsenal e Everton, mas o técnico português transitará para a Champions em caso de vitória na final da Liga Europa deste ano, frente ao Ajax, na próxima quarta-feira.



Com o título já entregue ao Chelsea e as três equipas despromovidas definidas (Hull City, Middlesbrough e Sunderland), o grande interesse da última jornada da Premier League estava na luta pela últimas duas vagas na Liga dos Campeões da próxima época. E não houve surpresas de última hora, pois o Manchester City segurou o 3.º lugar e junta-se a Chelsea e Tottenham na fase de grupos, enquanto Liverpool entrará no playoff.De fora fica o Arsenal, apesar do triunfo (3-1) sobre o Everton. Mesmo com Koscielny expulso aos 14', Bellerín (8'), Alexis Sánchez (27') e Aaron Ramsey (90'+1) garantiram os três pontos no Emirates Stadium, enquanto Romelu Lukaku (58' pen.) apenas conseguiu reduzir a diferença.