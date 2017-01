Continuar a ler

"Ele [Memphis Depay] corresponde tipicamente ao jogador que procuramos", disse o dirigente.A chegada de Depay ao Lyon também vem colmatar a ausência de Rachid Ghezzal, a representar a seleção argelina na CAN'2017, no Gabão.Depay, com 27 internacionalizações e cinco golos marcados pela seleção holandesa, foi formado no PSV Eindhoven, clube que representou como profissional entre 2011 e 2015.Em 2015, foi contratado pelo Manchester United, quando ainda era treinado pelo também holandês Louis van Gaal, a troco de 34 milhões de euros e por quatro épocas.Ao fim de 20 jornadas da Liga francesa, o Lyon, com menos um jogo, ocupa o quarto lugar, com 34 pontos, a oito pontos do terceiro, o Paris Saint-Germain, e a 11 de Mónaco, treinador por Leonardo Jardim, e Nice