O prejuízo da derrota em Dijon não se ficou apenas pela perda do terceiro lugar, uma vez que o Nantes foi também ultrapassado na liga gaulesa pelo Marselha, que venceu em casa do Lille, por 1-0 , e caiu para o quinto posto. Marselha, com o português Rolando a titular, impôs-se em casa do Lille , do também luso Edgar Ié, com um golo de Morgan Sanson, aos 5 minutos, e agravou ainda mais a crise dos anfitriões, penúltimos classificados, com seis pontos. Toulouse e Saint-Étienne empataram a zero e apesar de, com o ponto amealhado, manterem as mesmas posições no meio da tabela classificativa atrasaram-se mutuamente na perseguição aos mais diretos opositores.O Saint-Étienne manteve o mesmo sexto lugar com que partiu para a jornada, com 18 pontos, mas mais longe do quinto classificado, que é agora o Nantes, com mais dois, enquanto o Toulouse manteve o 10.º posto, com os mesmos 15 pontos do Montpellier (9.º).Consulte os resultados e marcadores