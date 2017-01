O Lyon marcou este domingo passo na luta por um lugar no pódio da Ligue 1, ao perder por 3-2 na visita ao reduto do aflito Caen, em jogo da jornada 20 do campeonato gaulês. Um resultado inesperado, que deixa o Lyon a 8 pontos do Paris SG, equipa que ocupa o terceiro posto.Com Anthony Lopes de início, a equipa de Bruno Génésio começou muito mal e à meia hora já perdia por 2-0, mercê dos golos de Gnaly Cornet (8' p.b.) e Ivan Santini (29' pen.). Acusando o toque, o Lyon reagiu e ainda na primeira conseguiu chegar ao empate, dois golos em dez minutos do suspeito do costume, o goleador Alexandre Lacazette, aos 35' e 45'. Contudo, quando tudo apontava para o consumar da reviravolta, Santini conseguiu devolver a vantagem ao Caen, aos 61', e ditou o resultado final.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima