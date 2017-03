Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon venceu (4-2) a Roma e mantém viva a esperança de se apurar para os quartos-de-final da Liga Europa. Numa primeira mão dos 'oitavos' com inúmeras oportunidades de golo, valeu aos franceses a reação na segunda parte para evitar um resultado muito complicado antes da visita a Itália na próxima semana.Diakhaby (8') começou por adiantar os anfitriões, mas a resposta dos romanos não tardou: Mohamed Salah (20') e Fazio (33') deram a volta ao marcador. No entanto, os visitantes - com Mário Rui a ficar no banco de suplentes - não conseguiram segurar a vantagem depois do intervalo, com Tolisso (47') a empatar, antes de Fekir (74') e Lacazette (90'+3), com dois belos golos - sobretudo o do segundo -, garantirem o triunfo do Lyon.Chuva de golos aconteceu também em Gent, onde a equipa da casa acabou derrotada (2-5) pelos também belgas do Genk. Kalu (27') e Uronen (45'+1) marcaram para os anfitriões, enquanto os visitantes responderam por Malinovskiy (21'), Colley (33'), Samatta (41' e 72') e Coulibaly (61'), construindo um resultado que deixa a eliminatória praticamente resolvida. Destaque ainda para o facto de o Gent ter falhado um penálti, por Perbet, aos 68', e ter visto Anderson Esiti expulso aos 88'.