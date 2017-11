Continuar a ler

Na segunda parte, a expulsão do suíço Léo Lacroix, aos 47', facilitou ainda mais a tarefa ao Lyon, que continuaria a avolumar o resultado, através de Mariano Díaz (58'), Bertrand Traoré (65') e, de novo, Fekir (84'). Os festejos deste - tirou a camisola e exibindo-a aos adeptos do Saint-Étienne, um pouco à semelhança do que o argentino Lionel Messi fizera há alguns anos no Santiago Bernabéu, num clássico entre o Real Madrid e o Barcelona - deixou os adeptos da casa em fúria.A invasão de campo que se seguiu, apesar da pronta reação do enorme contingente de polícias que estavam no estádio, originou uma enorme confusão e a interrupção da partida: as equipas recolheram aos balneários durante mais de meia hora, regressando depois para a disputa dos últimos minutos do encontro, já sem Fekir, que foi substituído por Ferri e não regressou ao relvado.Para história fica ainda o sexto triunfo consecutivo do Lyon, que recuperou o 3.º lugar da Ligue 1, com 25 pontos, a três do Monaco e a seis do líder Paris Saint-Germain, estando um ponto à frente do Marselha e dois do Nantes.Veja o direto do jogo