Um jovem de 15 anos tirou uma 'selfie' em pleno relvado durante o encontro entre o Lyon e o Dijon 4-2 ), a 19 de fevereiro, e agora terá de enfrentar uma queixa do clube francês. O adepto terá entrado em campo depois do quarto golo da sua equipa para celebrar com os jogadores, tirando uma fotografia com Memphis Depay e Alexandre Lacazette, o que lhe poderá custar uma ida a tribunal.Esta ação do clube francês não passou indiferente na imprensa, despertando várias reações, como a do jornalista francês do BT Sport, Julian Laurens, que comentou a situação com sarcasmo. "Penso que deveriam 'correr' com os hooligans dos estádios. Este jovem tem 15 anos. Queria festejar com os seus heróis, Memphis Depay e Alexandre Lacazette, depois do quarto golo marcado contra o Dijon na semana passada. Portanto ele correu para o relvado, tirou uma foto com o Lacazette e agora o Lyon quer levá-lo a tribunal, processá-lo!"O jovem parece não ter ponderado as consequências da sua ação. "Estava tão contente, realmente nem pensei", lembrou. Ainda não se sabe quais serão as acusações nem quando será adiantado o processo depois das palavras do representante do clube à agência AFP. "Fizemos [Lyon] uma queixa sob o princípio de dissuadir [pessoas] e proteger a segurança de todos", frisou.