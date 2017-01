Continuar a ler

O Lyon venceu este domingo a receção ao Marselha por 3-1, no jogo que encerrou a 21.ª jornada da Liga francesa, consolidando-se no quarto lugar, ainda que a oito pontos do terceiro, o Paris Saint-Germain.Em destaque esteve o internacional francês Alexandre Lacazette, pelos dois golos que marcou, o segundo e o terceiro do Lyon, aos 61 e 75 minutos, para uma vitória cujo caminho foi aberto pelo seu colega Mathieu Valbuena, aos 43. O Marselha ainda chegou a reentrar na discussão do resultado, quando o defesa brasileiro Doria reduziu para 2-1, aos 67 minutos, mas o Lyon controlou o jogo e ampliou o resultado à entrada do último quarto de hora.

Autor: Lusa