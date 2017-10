Continuar a ler

O avançado holandês marcou aos 49', 66' e 70', destroçando a defesa do Troyes, que ainda sofreu o quinto golo em cima do minuto 90', pelo dianteiro Mariano Diaz.Com esta vitória, o Lyon subiu ao quarto lugar, com 19 pontos, a um do terceiro, ocupado pelo Nantes, a três do segundo, o Mónaco, e a seis do líder, o Paris Saint-Germain, que se desloca hoje ao terreno do Marselha, quinto classificado.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova