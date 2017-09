Filho hoje é o teu primeiro jogo no campeonato deus está contigo Força Real Madrid ???? Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a Set 20, 2017 às 1:40 PDT

E à 4.ª jornada da liga espanhola 2017/2018, eis que Cristiano Ronaldo entra em campo. Pelo menos assim está tudo pronto. O internacional português já cumpriu o castigo, de cinco jogos, que lhe foi aplicado na sequência da sua expulsão no jogo na 1.ª mão da Supertaça de Espanha, e esta quarta-feira irá cumprir o seu primeiro jogo na liga, no Santiago Bernabéu, às 21 horas, frente ao Betis.A assinalar o dia, Dolores Aveiro deixou na sua conta do Instagram uma mensagem dedicada ao filho. "Hoje é o teu primeiro jogo no campeonato, deus está contigo. Força Real Madrid", escreveu.